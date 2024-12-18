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11:52, 18 декабря 2024Ценности

Одна «уродливая» модель обуви стала трендом

Vogue: «уродливые» кроссовки-балетки стали трендом
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Diamond / BACKGRID / Legion-Media

Редакторы французской версии Vogue назвали одну «уродливую» модель обуви новым трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о гибриде спортивной и танцевальной обуви — кроссовках-балетках. Отмечается, что данные изделия стали популярны в том числе благодаря известным брендам. Так, их включили в свои коллекции марки Simone Rocha, Salomon, Vagabond и Nike.

«Вот что происходит, когда культура мемов и уличной одежды сближается и создает силуэты, которые одновременно отталкивают и привлекают людей», — высказался редактор издания Дэниел Роджерс насчет подобной так называемой уродливой обуви.

В ноябре российская стилистка Алина Ряузова предрекла популярность пушистой обуви зимой.

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