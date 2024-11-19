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15:46, 19 ноября 2024Ценности

Российская стилистка предрекла популярность пушистой обуви зимой

Стилист Алина Ряузова: пушистая обувь и платья А-силуэта будут модными зимой
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Tristan Fewings / Getty Images

Стилистка Алина Ряузова назвала модную одежду и обувь на зиму. Ее комментарий публикует портал Pravda.ru.

Эксперт предрекла популярность в грядущем сезоне свиферам или пушистой обуви, а также объемным и меховым сумкам и декору для них, включая различные брелоки. В то же время актуальными будут прозрачные рубашки, кожа, кружева и наряды с элементами в стиле 1970-х, например платьями и пальто А-силуэта.

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Кроме того, в тренде окажутся предметы гардероба цвета бургунди и землистых оттенков.

Ранее в ноябре стилистка Маша Ведерникова перечислила россиянкам трендовые модели зимней обуви.

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