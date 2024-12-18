От мазута очистили восемь километров Черноморского побережья

МЧС: от мазута очистили около восьми километров Черноморского побережья

Спасатели совместно с волонтерами очистили от мазута около восьми тонн Черноморского побережья после крушения танкеров. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

«Спасателями МЧС России и волонтерами собрано почти 67 тонн нефтепродуктов. Всего с начала работ — порядка 80 тонн», — рассказали в ведомстве. Министерство также отметило, что численность группы, которая занимается устранением последствий разлива, увеличилась до 2,7 тысячи человек.

Ранее стало известно, что зона загрязнения побережья Краснодарского края мазутом выросла до 49 километров.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло в Керченском проливе утром 15 декабря. В результате произошла частичная утечка топлива. Днем 17 декабря танкер «Волгонефть-109», перевозивший четыре тысячи тонн мазута, также подал сигнал бедствия в Черном море.