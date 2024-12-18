Отменен обвинительный приговор российским врачам по делу об убийстве младенца в роддоме

Апелляция отменила приговор врачам Сушкевич и Белой за убийство младенца

Первый апелляционный суд в Москве отменил приговор калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич, осужденным за убийство младенца в роддоме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Материалы уголовного дела направлены на новое рассмотрение в Московский областной суд со стадии судебного разбирательства, но иным составом суда. Мера пресечения обвиняемым не изменена — они остаются под стражей.

В ходе заседания апелляционной инстанции были опрошены все присяжные, которые рассматривали дело врачей, чтобы выяснить, оказывалось ли на них давление со стороны председательствующего судьи. Присяжные подтвердили, что принимали решение по собственному внутреннему убеждению и председательствующий постоянно об этом напоминал. Что послужило основанием для отмены, будет известно после изготовления полного мотивированного решения.

Представитель потерпевших адвокат Лариса Гусева возмущена этим решением: «Присяжные подтвердили обоснованность и независимость своего решения, и тем не менее приговор отменен, и вновь будет рассмотрение дела с теми же доказательствами, — сказала она в беседе с корреспондентом «Ленты.ру». — О чувствах семьи, потерявшей ребенка, опять не подумали».

2 октября президиум Верховного суда в порядке надзора отменил вступивший в законную силу приговор врачам: по мнению защиты, на присяжных оказывал давление председательствующий по делу, и вернул рассмотрение на стадию апелляции.

Элина Сушкевич и Елена Белая были осуждены за умышленное убийство новорожденного глубоконедоношенного ребенка из стремления улучшить статистические показатели. При этом первый суд присяжных счел их вину недоказанной, а второй суд 6 сентября 2023 года признал обеих виновными и приговорил к 9 и 9,5 года лишения свободы. Приговор вступил в законную силу 5 декабря 2023 года — тогда и апелляция, и кассация признали его законным и обоснованным.

За отмену приговора активно борется детский врач Леонид Рошаль — он неоднократно настаивал на невиновности Белой и Сушкевич, в том числе — во время встреч с президентом России.