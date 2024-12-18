Пентагон обвинил Китай в укреплении связей с Россией

Пентагон: Китай наращивает ядерные силы и укрепляет связи с Россией

Китай наращивает свои ядерные силы и укрепляет связи с Россией. С таким обвинением выступило Министерство обороны США в своем официальном докладе.

В документе сообщается, что Китай поддерживает проводимую Россией специальную операцию на Украине и якобы продал ей товары двойного назначения, которые могут применяться как в мирных, так и в военных целях.

Согласно отчету Пентагона, по состоянию на май 2024 года у КНР было более 600 действующих ядерных боеголовок. США ожидают, что к 2030 году их будет более тысячи. Кроме того, ведомство сообщило о модернизации Китаем беспилотных летательных аппаратов, которые «быстро приближаются к стандартам США».

Ранее телеканал Fox News сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп продемонстрировал «дружеский жест перед ожидаемой торговой войной» и «застал Китай врасплох», пригласив председателя КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию.