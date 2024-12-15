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16:08, 15 декабря 2024Мир

В приглашении лидера КНР на инаугурацию Трампа увидели слабость и желание застать врасплох

Fox News увидел в приглашении Си Цзиньпина в Вашингтон желание застать врасплох
Дмитрий Воронин

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Пригласив Си Цзиньпина на свою инаугурацию, избранный президент США Дональд Трамп продемонстрировал «дружеский жест перед ожидаемой торговой войной» и «застал Китай врасплох». Такие предположения содержатся в опубликованном Fox News материале.

Также американские журналисты поделились своими соображениями о том, что действия республиканца заставили всех задуматься о целях такого шага Трампа и привели комментарий эксперта по Китаю Гродона Чанга, который увидел в приглашении лидера КНР слабость, которой «китайские лидеры всегда пользуются».

Аналитики полагают, что новый американский президент может ввести для импорта из Китая пошлины в размере 40 процентов (также он грозил странам БРИКС 100-процентными сборами на поставляемые в США товары в случае, если они задумают отказаться от доллара), которые замедлят экономический рост страны. Допускают в свете таких перспектив и снижение курса юаня.

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Тем временем Си Цзиньпин уже успел отказаться от приглашения, поступившего, как пишут СМИ, в обход традиционных дипломатических каналов. Такое решение объяснили недоумением привыкших к строгому протоколу китайских чиновников относительно намерений Трампа. Вместо главы КНР на мероприятии ожидается участие посла Китая в США и его супруги.

Как сообщало CNN, Трамп, который «очень хочет, чтобы на инаугурации присутствовали мировые лидеры», пригласил на инаугурацию глав Аргентины, Италии и Сальвадора.

При этом на инаугурацию президента США обычно приглашают послов и других дипломатов высокого ранга. По данным Госдепартамента, с 1874 года ни один иностранный лидер на таких церемониях не присутствовал.

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