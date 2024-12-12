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02:24, 12 декабря 2024Мир

Трамп направил Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию

Трамп направил Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию в январе 2025 года
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Annabelle Gordon / Consolidated News Photos / Global Look Press

Победивший на выборах американского президента Дональд Трамп направил председателю КНР Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию 20 января 2025 года, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала CBS News.

Отмечается, что команда будущего президента намерена пригласить на церемонию и других иностранных гостей.

«Избранный президент Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина присутствовать на своей инаугурации в следующем месяце», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп сформировал комитет по церемонии инаугурации — его возглавили давние друзья и сторонники республиканца инвестор Стив Уиткофф и сенатор Келли Лоффлер.

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