Трамп направил Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию

Трамп направил Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию в январе 2025 года

Победивший на выборах американского президента Дональд Трамп направил председателю КНР Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию 20 января 2025 года, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала CBS News.

Отмечается, что команда будущего президента намерена пригласить на церемонию и других иностранных гостей.

«Избранный президент Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина присутствовать на своей инаугурации в следующем месяце», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп сформировал комитет по церемонии инаугурации — его возглавили давние друзья и сторонники республиканца инвестор Стив Уиткофф и сенатор Келли Лоффлер.