Подозреваемый в подрыве высокопоставленного генерала армии России сознался в вербовке

Подозреваемый в подрыве генерала Кириллова был завербован СБУ

Подозреваемый в подрыве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова сознался, что был завербован Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС.

Во время допроса мужчина рассказал, что именно по заданию украинских спецслужб приехал в Москву, получил самодельное взрывное устройство (СВУ) и разместил его на электросамокате, который оставил около дома Кириллова. Далее подозреваемый арендовал машину каршеринга и установил в ней Wi-Fi видеокамеру, съемка с которой транслировалась организаторам в онлайн-режиме. Когда ему сообщили о выходе офицеров из подъезда, задержанный дистанционно привел СВУ в действие.

О задержании двоих подозреваемых по делу о подрыве Кириллова и его помощника сообщалось ранее.

Рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв, унесший жизнь генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника.