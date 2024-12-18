Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:54, 18 декабря 2024Силовые структуры

Задержаны двое подозреваемых по делу о подрыве генерала Российской армии

Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве генерал-лейтенанта Кириллова
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Задержаны двое подозреваемых по делу о подрыве генерал-лейтенанта Российской армии, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова и его водителя. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, задержанных допрашивают. Они уже рассказали об организаторах преступления, уточняет Telegram-канал 112.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграл Shaman и гимн СССР

      «Мы экономим на семью тысячи рублей в месяц» Как российской семье удалось накопить на кэшбеке: личный опыт

      Реклама

      Россиянин рассказал о везении при эвакуации из оккупированной ВСУ Суджи под Курском

      Шестилетний ребенок из российского детсада попал в реанимацию

      В России выросла стоимость приготовления одного из главных новогодних блюд

      В бундестаге призвали начать переговоры с Россией о поставках газа в Германию

      Задержаны двое подозреваемых по делу о подрыве генерала Российской армии

      Российские военные уничтожили группу наемников ВСУ в Харьковской области

      В Москве проверят семью живущего с 14 детьми в «трешке» скандально известного многоженца

      Захарова заявила об исполнителе и заказчике теракта против Кириллова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше