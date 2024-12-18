Задержаны двое подозреваемых по делу о подрыве генерала Российской армии

Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве генерал-лейтенанта Кириллова

Задержаны двое подозреваемых по делу о подрыве генерал-лейтенанта Российской армии, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова и его водителя. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, задержанных допрашивают. Они уже рассказали об организаторах преступления, уточняет Telegram-канал 112.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.