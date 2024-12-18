Ветеран «Альфы» Гончаров: генерал Кириллов стоял поперек горла у ВСУ

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов стоял поперек горла у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на главу международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

По его словам, сейчас Украина терпит поражение на линии фронта, поэтому она решила перенести свои неудачи на террористические акты, на расправу над российскими общественными деятелями или над теми военными, которые у них стоят поперек горла.

Гончаров объяснил, что в этом случае ничего удивительного нет. Он отметил, что если Россия и дальше будет «давить Украину», то этих трагических проблем в РФ будет все больше и больше. Ветеран «Альфы» уточнил, что на данный момент в стране находится пять миллионов украинцев, которые спокойно передвигаются по российской территории и практически каждый день ФСБ сообщает о новых попытках терактов. Гончаров подчеркнул, что существует только один выход из ситуации — «додавить Украину», так как заморозками конфликт не прекратить.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ. Исполнителя теракта задержали в подмосковной деревне Черное. Мужчина дал признательные показания о вербовке украинской разведкой. Он рассказал, что за теракт ему обещали гонорар в размере 100 тысяч долларов.