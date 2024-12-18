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09:45, 18 декабря 2024Силовые структуры

Названа сумма гонорара за теракт против генерала Российской армии

ФСБ: исполнителю теракта против генерала Кириллова обещали 100 тыс. долларов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Появились подробности о задержанных за причастность к подрыву генерала Российской армии

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Исполнителю теракта в отношении генерал-лейтенанта Российской армии, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова обещали гонорар в размере 100 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

По данным ведомства, преступление совершил 29-летний гражданин Узбекистана, завербованный украинской спецслужбой. Помимо денег ему обещали выезд и проживание на территории Евросоюза.

Исполнителя теракта задержали в подмосковной деревне Черное. Он уже на допросе у следователей. Мужчина дал признательные показания о вербовке украинской разведкой.

Ранее сообщалось, что задержаны двое подозреваемых в причастности. Оба имеют российское гражданство.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

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