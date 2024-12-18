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09:40, 18 декабря 2024Силовые структуры

Появились подробности о задержанных за причастность к подрыву генерала Российской армии

Задержанные по делу о подрыве генерала Кириллова доставили самокат и каршеринг
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Задержаны двое подозреваемых по делу о подрыве генерала Российской армии

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Задержанные по подозрению в причастности к подрыву начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова и его помощника в Москве доставили к месту преступления самокат и каршеринговую машину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Силовики задержали их ночью. Мужчины имеют российское гражданство, но у одного оно приобретенное.

Правоохранительные органы выяснили, что один из задержанных оставил у подъезда дома Кириллова самокат, на котором могло быть закреплено взрывное устройство. Его сообщник доставил туда же каршеринговый автомобиль, с помощью которого велось наблюдение за домом генерала.

Обоих задержанных передали следователям для допроса. Они уже начали давать показания о заказчиках.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

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