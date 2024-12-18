Подполье заявило об ударе по месту дислокации ВСУ в пригороде Сум

Подпольщик Лебедев заявил об ударе по месту дислокации ВСУ в пригороде Сум

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе по месту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде города Сумы.

«Прилетело в пригород Сум, предварительно, в место дислокации ВСУ, связанное с каким-то образовательным заведением», — отметил подпольщик. Он добавил, что последовал и второй удар.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской областях объявлена воздушная тревога.

17 декабря Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по месту расположения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске Харьковской области.

