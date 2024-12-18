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13:38, 19 декабря 2024Наука и техника

Подтверждено предсказание о белых карликах

The Astrophysical Journal: горячие белые карлики оказались больше по размеру
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Roberto Molar Candanosa / Johns Hopkins University

Ученые Университета Джонса Хопкинса подтвердили предсказание, что горячие белые карлики немного больше по размеру, чем холодные, несмотря на одинаковую массу. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Белые карлики представляют собой остатки звезд, исчерпавших ядерное топливо. Это чрезвычайно плотные объекты, гравитация которых сильно искривляет пространство-время, создавая эффекты, такие как гравитационное красное смещение. Этот процесс приводит к тому, что световые волны, покидая белые карлики, становятся длиннее, смещаясь в красную сторону спектра.

Для исследования использовались данные Sloan Digital Sky Survey и миссии Gaia Европейского космического агентства, предоставляющие точные измерения движения и характеристик звезд. Команда изучала, как экстремальные условия гравитации и температуры влияют на объем и светимость белых карликов, учитывая эффекты красного смещения.

В результате ученые подтвердили, что горячие белые карлики обладают более «раздутыми» газообразными внешними слоями, чем их холодные аналоги. Это связано с тем, что повышение температуры влияет на распределение энергии в атмосферах звезд. Эти измерения позволили выделить температурную зависимость, дополняющую ранее установленную корреляцию между массой и размерами звезд.

Известно, что с увеличением массы белые карлики становятся более плотными из-за квантово-механического давления вырождения электронов. Новые данные уточнили влияние температуры, подтвердив теоретические предположения о ее влиянии на структуру звезды.

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