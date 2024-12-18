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14:20, 18 декабря 2024Экономика

Причину энергетического кризиса в Молдавии объяснили

Экс-премьер Тарлев: энергетический кризис в Молдавии вызван санкциями против РФ
Вячеслав Агапов

Фото: Carlos Barria / Reuters

Энергетический кризис в Молдавии вызван санкциями Евросоюза и остановкой прокачки российского газа через украинскую территорию. Так объяснил причину нехватки электричества в республике экс-премьер Василий Тарлев, его слова приводит газета «Известия».

По словам политика, прекращение поставок газа из РФ для Приднестровского региона не позволит вырабатывать необходимое электричество. От работы Молдавской государственной районной электростанции зависят 70 процентов жителей республики, и компенсировать выпадающие объемы не смогут соседние Румыния и Украина.

«Такое отношение руководства Молдовы к собственным гражданам означает, что люди, национальная экономика в целом стали заложниками антироссийского курса Европейского союза, хотя все больше стран Европы выступают как за мирное урегулирование кризиса на Украине, так и за продолжение транзита российского газа в страны Европы», — пояснил Тарлев.

Для выхода из кризиса необходимо возобновить диалог с «Газпромом» по вопросу поставки топлива. Задолженность молдавской стороны за российский газ не должна стать камнем преткновения, добавил политик.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предрек Молдавии потерю российского газа из-за решения Украины прекратить транзит после истечения срока контракта с «Газпромом». Сейчас республика является заложником отношений в треугольнике Россия, Европа, Украина, поэтому она вынуждена ждать решения конфликта внутри этих трех игроков, сказал аналитик.

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