Названа причина развода Седоковой с третьим мужем

Продюсер Дворцов: Анна Седокова и Янис Тимма могли развестись из-за измен

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова могла развестись с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой из-за измен спортсмена. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов в ходе беседы с «Абзацем».

«Янис периодически ходил налево. Анька это очень долго терпела и закрывала на все глаза», — сказал медиаменеджер, отметив, что был период, когда артистка «нанимала специальных людей», которые следили за ее экс-супругом.

Он также выразил соболезнования певице из-за ухода Тиммы из жизни. «Несмотря на развод, она его по-настоящему любила. У них были драматические отношения: они ругались, сходились и расходились», — добавил продюсер.

Дворцов подчеркнул, что спортсмен любил Седокову и тяжело переживал развод. «Возможно, Янис захотел припугнуть Аню... Он хотел ей таким образом отомстить, ведь именно она была инициатором расставания», — предположил Дворцов.

Ранее стало известно, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после трагедии, произошедшей с Янисом Тиммой.