«Проклятый» дом Бритни Спирс выставили на продажу

Печально известный особняк Бритни Спирс и Бриттани Мерфи выставили на продажу

Печально известный особняк в Голливудских холмах, в котором ранее жили актриса Бриттани Мерфи и певица Бритни Спирс, выставили на продажу за 18 миллионов долларов. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на сайт риелторов Лос-Анджелеса.

В доме, который американская пресса называет «проклятым», жила актриса Бриттани Мерфи. Именно там в 2009 году произошла трагедия с артисткой. Позже ее судьбу повторил супруг Саймон Монджек.

Также в доме «с призраками» жила Бритни Спирс, которая в тот период переживала не лучшие времена, попадая в скандалы из-за наркотической зависимости. Она утверждала, что именно в этом особняке столкнулась с потусторонними силами, после чего сразу же покинула жилище.

Сообщается, что на данный момент недвижимость выставлена на продажу по сниженной стоимости, но покупателя пока не нашли.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс покинула США и объяснила свое решение. Культовая поп-певица обвинила во всем папарацци.