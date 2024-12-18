Раскрыты роскошные подарки от возлюбленного Тейлор Свифт на ее 35-летие

Анонимный инсайдер раскрыл роскошные подарки от возлюбленного певицы Тейлор Свифт, известного игрока в американский футбол Трэвиса Келси, которые он преподнес на ее 35-летие. Соответствующий комментарий публикует Page Six.

По его словам, спортсмен не пожалел денег на празднование дня рождения избранницы. «Он заказал драгоценности с гравировкой специально для Тейлор, он подарил ей бесчисленное количество роз и осыпал ее подарками. Трэвис приложил все усилия, чтобы все было идеально», — рассказал собеседник портала.

Источник уточнил, что Келси заранее организовал доставку подарков, чтобы сделать сюрприз. Кроме того, для праздничного ужина он нанял повара и бармена.

Ранее сообщалось, что Свифт посетила матч американского футбола в образе за сотни тысяч рублей.