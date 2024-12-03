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17:21, 3 декабря 2024Ценности

Тейлор Свифт вышла в свет в наряде за сотни тысяч рублей

Тейлор Свифт вышла в свет в бриллиантовых серьгах за 416 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Jay Biggerstaff / Reuters

Американская певица Тейлор Свифт посетила матч американского футбола в наряде за сотни тысяч рублей. Об этом пишет Page Six.

По данным издания, 34-летняя знаменитость вышла в свет в красной кофте Louis Vuitton, черных джинсах Paige за 249 долларов (26,5 тысячи рублей) и бриллиантовых серьгах-кольцах Dana Rebecca стоимостью 3905 долларов (416,7 тысячи рублей).

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Помимо этого, звезда надела ботинки на платформе марки Alaïa за 1650 долларов (174 тысячи долларов). Свой образ исполнительница дополнила алой сумкой Versace, которая оценивается в 2390 долларов (252 тысячи рублей). Внимание фотографов также привлекло украшение с надписью «87», созданное в честь игрового номера ее возлюбленного Трэвиса Келси.

В ноябре Тейлор Свифт вышла на публику в образе почти за 10 миллионов рублей. Знаменитость выбрала красный клетчатый костюм Versace с пиджаком и облегающей мини-юбкой, стоимость которого составляет 5045 долларов (полмиллиона рублей).

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