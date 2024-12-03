Тейлор Свифт вышла в свет в наряде за сотни тысяч рублей

Тейлор Свифт вышла в свет в бриллиантовых серьгах за 416 тысяч рублей

Американская певица Тейлор Свифт посетила матч американского футбола в наряде за сотни тысяч рублей. Об этом пишет Page Six.

По данным издания, 34-летняя знаменитость вышла в свет в красной кофте Louis Vuitton, черных джинсах Paige за 249 долларов (26,5 тысячи рублей) и бриллиантовых серьгах-кольцах Dana Rebecca стоимостью 3905 долларов (416,7 тысячи рублей).

Помимо этого, звезда надела ботинки на платформе марки Alaïa за 1650 долларов (174 тысячи долларов). Свой образ исполнительница дополнила алой сумкой Versace, которая оценивается в 2390 долларов (252 тысячи рублей). Внимание фотографов также привлекло украшение с надписью «87», созданное в честь игрового номера ее возлюбленного Трэвиса Келси.

В ноябре Тейлор Свифт вышла на публику в образе почти за 10 миллионов рублей. Знаменитость выбрала красный клетчатый костюм Versace с пиджаком и облегающей мини-юбкой, стоимость которого составляет 5045 долларов (полмиллиона рублей).