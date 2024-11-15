Тейлор Свифт вышла на публику в образе почти за 10 миллионов рублей

Тейлор Свифт вышла на публику с часами Louis Vuitton за 5,3 миллиона рублей

Американская певица Тейлор Свифт пришла на матч по американскому футболу в наряде почти за 10 миллионов рублей и дешевом топе. Об этом пишет Page Six.

34-летняя знаменитость вышла на публику в красном клетчатом костюме Versace с пиджаком и облегающей мини-юбкой, стоимость которого составляет 5045 долларов (полмиллиона рублей). Свой образ звезда дополнила сумкой того же бренда за 1995 долларов (197 тысяч рублей) и длинными черными сапогами.

Из аксессуаров звезда выбрала часы Louis Vuitton Tambour, которые оцениваются в 54 тысячи долларов (5,3 миллиона рублей), и рубиновые кольца Retrouvai и Effy за 32,9 и 2,1 тысячи долларов (3,1 миллиона рублей и 200 тысяч рублей). Помимо этого, исполнительница надела классический корсет Victoria's Secret за 35 долларов (3,4 тысячи рублей).

Ранее в ноябре телохранитель Тейлор Свифт накричал на лежащих на газоне фотографов, вытавшихся снять звезду в мини-юбке. Охранники заставили папарацци подняться с газона и прератить съемку.