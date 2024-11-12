Телохранитель Тейлор Свифт накричал на фотографов из-за мини-юбки

Телохранитель американской певицы Тейлор Свифт накричал на фотографов из-за одной детали в ее образе. На соответствующую публикацию на платформе X (ранее — Twitter) обратило внимание издание Page Six.

34-летняя исполнительница посетила матч по американскому футболу, в котором выступил клуб «Канзас-Сити Чифс». Для выхода в свет знаменитость надела красно-черный костюм люксового бренда Versace, состоящий из пиджака и мини-юбки. Также она примерила черный корсет и кожаные сапоги с высоким голенищем.

Когда знаменитость вышла на стадион, охранники приказали фотографам встать с газона и немедленно прекратить съемку. По их мнению, они пытались сделать несколько кадров под юбкой звезды. «Вставайте! Вставайте! Вставайте! Спасибо вам большое за понимание, ребята», — воскликнул один из охранников артистки.

В сентябре сообщалось, что Тейлор Свифт вышла в свет с украшением за сотни тысяч рублей.