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17:27, 11 сентября 2024Ценности

Тейлор Свифт вышла в свет с браслетом за 580 тысяч рублей

Американская певица Тейлор Свифт вышла в свет с браслетом за 580 тысяч рублей

Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters

Американская певица Тейлор Свифт вышла в свет с украшением за сотни тысяч рублей. Соответствующий материал публикует издание People.

Фотографы засняли 34-летнюю певицу с возлюбленным, футболистом Трэвисом Келси, в Нью-Йорке. Звезда была одета в бежевое расклешенное платье, декорированное цветным рисунком на юбке, на ней были босоножки на невысоком каблуке, а в руке маленькая сумка.

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Знаменитость надела подаренный Келси браслет, изготовленный по индивидуальному заказу ювелирной компанией Wove Made Inc. Jewelers. Известно, что стоимость изделия из 14-каратного желтого золота с драгоценными камнями составляет 6360 долларов (580 тысяч рублей).

В июле возлюбленный Тейлор Свифт за раз потратил на шопинг миллионы рублей. По данным журналистов, 34-летний возлюбленный певицы Тейлор Свифт посетил магазин люксового бренда Burberry, где приобрел кожаную куртку-бомбер за 4950 долларов (436 тысяч рублей).

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      Екатерина Ештокина
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