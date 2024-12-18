Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС: на территории Крыма объявили штормовое предупреждение 18 декабря

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС РФ.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 декабря в южных районах полуострова и горах ожидается усиление северо-западного ветра до 25 метров в секунду.

Спасатели отметили, что в подобных условиях существует высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Также возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения транспорта на автодорогах, в особенности на участках горных перевалов.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. «Гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что отдых в санаториях страны во вторую половину зимы позволит сэкономить до 20 процентов стоимости путевки. Так, в частности, в Крыму россияне могут найти санатории от 71 тысячи рублей на двоих, а в Башкирии и Карелии — от 80 тысяч рублей.