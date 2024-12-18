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09:32, 18 декабря 2024Забота о себе

Россиянам назвали ошибки в украшении дома перед Новым годом

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Обилие декора и отсутствие единой эстетики в оформлении интерьера могут негативно сказаться на восприятии праздничного убранства дома, предупредила руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьерной компании Mr.Doors Елена Александрова. Ошибки, которые нередко допускают в новогоднем декоре, она назвала «Ленте.ру».

Эксперт обратила внимание на то, что при украшении дома к Новому году важно соблюдать единый стиль оформления пространства. При этом любое избыточное декорирование способно разрушить общую концепцию.

«Выберите несколько заметных акцентов, которые создадут праздничный сценарий. Особое место в декоре играет, конечно, ель. Дополнить убранство можно декоративным венком в прихожей, сезонными композициями в гостиной и аромадиффузорами с нотками цитрусовых, хвои, корицы», — объяснила она.

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Она также посоветовала не украшать дом свечами, особенно если доступ к ним будет у детей и домашних животных. По мнению эксперта, лучше отдать предпочтение электрическим аналогам свечей, чтобы избежать опасных ситуаций.

Особой изюминкой интерьера могут стать украшения, которые будут рассказывать о хозяевах, подчеркивать их интересы, стиль жизни, хобби. В случае новогоднего декора это могут быть игрушки, отсылающие к детству домочадцев, какие-то гирлянды из старых фотографий с детских утренников, а может даже и декор, созданный своими руками в кругу семьи

Елена Александровадизайнер интерьера

Ранее представитель Роспотребнадзора Анастасия Михайлова подсказала способ выбрать хорошую новогоднюю елку. По ее словам, чтобы новогодняя елка долго выглядела эффектно, при ее покупке нужно обращать внимание на ствол и состояние веток.

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