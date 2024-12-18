Россиянам назвали ошибки в украшении дома перед Новым годом

Обилие декора и отсутствие единой эстетики в оформлении интерьера могут негативно сказаться на восприятии праздничного убранства дома, предупредила руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьерной компании Mr.Doors Елена Александрова. Ошибки, которые нередко допускают в новогоднем декоре, она назвала «Ленте.ру».

Эксперт обратила внимание на то, что при украшении дома к Новому году важно соблюдать единый стиль оформления пространства. При этом любое избыточное декорирование способно разрушить общую концепцию.

«Выберите несколько заметных акцентов, которые создадут праздничный сценарий. Особое место в декоре играет, конечно, ель. Дополнить убранство можно декоративным венком в прихожей, сезонными композициями в гостиной и аромадиффузорами с нотками цитрусовых, хвои, корицы», — объяснила она.

Она также посоветовала не украшать дом свечами, особенно если доступ к ним будет у детей и домашних животных. По мнению эксперта, лучше отдать предпочтение электрическим аналогам свечей, чтобы избежать опасных ситуаций.

Особой изюминкой интерьера могут стать украшения, которые будут рассказывать о хозяевах, подчеркивать их интересы, стиль жизни, хобби. В случае новогоднего декора это могут быть игрушки, отсылающие к детству домочадцев, какие-то гирлянды из старых фотографий с детских утренников, а может даже и декор, созданный своими руками в кругу семьи Елена Александрова дизайнер интерьера

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