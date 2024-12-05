Россиянам подсказали способ выбрать хорошую новогоднюю елку

Роспотребнадзор: здоровая ель имеет иголки одинакового зеленого цвета

Чтобы новогодняя елка долго выглядела эффектно, при ее покупке нужно обращать внимание на ствол и состояние веток. Об этом рассказала представитель Роспотребнадзора Анастасия Михайлова в видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Михайлова отметила, что лучше всего покупать живую елку за пять-шесть дней до 31 декабря. Так, по ее словам, в праздничную ночь дерево будет максимально свежим и ароматным. «Здоровое дерево имеет иголки одинакового равномерно зеленого цвета, наличие желтизны говорит о том, что дерево пересушено. Здоровая ель издает насыщенный хвойный аромат, у перемороженного дерева запах будет не настолько ярким», — считает эксперт.

Еще один способ выбрать хорошую елку для праздника — тщательно изучить ее ствол. Михайлова порекомендовала в первую очередь обращать внимание на срез. Если на нем есть темные круги, это означает, что ель срезана давно и долго не простоит. Эксперт добавила, что лучше покупать новогоднее дерево с толстым стволом, так как в нем будет больше жизненных сил. «Кроме того, ствол должен быть крепким и чистым без мха и плесени. Хорошо, если на нем растут маленькие иголочки», — добавила Михайлова.

Кроме того, она указала, что хорошее дерево имеет эластичные ветки, которые даже на морозе не ломаются и не трескаются. «При выборе сосны обратите внимание на свежесть дерева. На нем не должно быть пятен, а если есть воск, значит, оно срублено недавно», — посоветовала Михайлова.

Ранее врач-диетолог Нурия Дианова посоветовала покупать искусственную икру для украшения салатов и закусок к Новому году. По ее словам, этот продукт делают из бурых водорослей, благодаря чему он получается полезным и низкокалорийным.