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15:09, 18 декабря 2024Россия

Россиянин без штанов устроил ДТП и попал на видео

В Подмосковье водитель без штанов устроил ДТП
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетДТП в Москве:

В Подмосковье водитель без штанов устроил ДТП. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным канала, россиянин проехал на красный сигнал светофора и протаранил автомобиль Renault Logan, после чего попытался скрыться с места происшествия. Второму участнику ДТП якобы удалось забрать ключи от машины и передать их сотрудникам правоохранительных органов.

На видео сняли последствия аварии. На опубликованных кадрах видно, как мужчина сидит без штанов в водительском кресле. Со слов очевидцев, он был пьян.

Ранее в Екатеринбурге голая женщина выкатилась на проезжую часть и напугала водителей. Некоторые предположили, что россиянка выпала из машины или была пьяна.

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