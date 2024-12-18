Россиянин без штанов устроил ДТП и попал на видео

В Подмосковье водитель без штанов устроил ДТП

В Подмосковье водитель без штанов устроил ДТП. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным канала, россиянин проехал на красный сигнал светофора и протаранил автомобиль Renault Logan, после чего попытался скрыться с места происшествия. Второму участнику ДТП якобы удалось забрать ключи от машины и передать их сотрудникам правоохранительных органов.

На видео сняли последствия аварии. На опубликованных кадрах видно, как мужчина сидит без штанов в водительском кресле. Со слов очевидцев, он был пьян.

Ранее в Екатеринбурге голая женщина выкатилась на проезжую часть и напугала водителей. Некоторые предположили, что россиянка выпала из машины или была пьяна.

