Россиянин стал персонажем сказки из-за изменившихся обстоятельств

Водитель из Якутска Саакян стал Дедом Морозом из-за отменившейся поездки

Водитель автобуса из Якутска Роберт Саакян стал Дедом Морозом из-за изменившихся обстоятельств — отменившейся поездки. Об этом сообщается на сайте окружной администрации города.

Как рассказали чиновники, Саакян планировал съездить в Армению к внукам и для этого купил костюм персонажа сказки, однако визит к семье пришлось перенести, и россиянин решил носить костюм на работе. Для того чтобы полнее войти в образ, водитель даже купил мешок конфет и дарит их пассажирам.

«Все пассажиры со мной фотографировались, радовались, пожимали руку. Так приятно, не зря старался», — рассказал мужчина.

По словам Саакяна, он работает Якутске уже 25 лет и «заработал» особую привязанность жителей города — те стали обращаться к нему Саакян-Саха.

Ранее сообщалось, что в Зоосад Деда Мороза прибыли олени президента России Владимира Путина. Самку белого оленя, которая затем родила мальчика, подарили главе государства члены ямальской оленеводческой семьи Пяк. Позже президент подарил оленей Деду Морозу.