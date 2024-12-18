Россиянина осудят за приобретение почти 300 килограммов наркотических веществ

В Москве осудят мужчину за приобретение 300 килограммов наркотических веществ

В Москве осудят мужчину за приобретение почти 300 килограммов наркотических веществ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 2 статьи 228.4 УК РФ.

По данным следствия, мужчина в составе группы по предварительному сговору приобрел крупную партию прекурсоров наркотических средств для последующего сбыта в Москве, Московской и Ленинградской областях. В ходе оперативных мероприятий было изъято более 290 килограммов прекурсоров. Преступник был задержан сотрудниками таможни.

Следствие устанавливает всех причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что российский пенсионер заготовил 14 килограммов марихуаны и курил ее втайне от жены.