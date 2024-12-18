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19:59, 18 декабря 2024Силовые структуры

Россиянина осудят за приобретение почти 300 килограммов наркотических веществ

В Москве осудят мужчину за приобретение 300 килограммов наркотических веществ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Москве осудят мужчину за приобретение почти 300 килограммов наркотических веществ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 2 статьи 228.4 УК РФ.

По данным следствия, мужчина в составе группы по предварительному сговору приобрел крупную партию прекурсоров наркотических средств для последующего сбыта в Москве, Московской и Ленинградской областях. В ходе оперативных мероприятий было изъято более 290 килограммов прекурсоров. Преступник был задержан сотрудниками таможни.

Следствие устанавливает всех причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что российский пенсионер заготовил 14 килограммов марихуаны и курил ее втайне от жены.

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