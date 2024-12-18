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14:29, 18 декабря 2024Россия

Россиянка оставила младенца в ТРК с письменной просьбой позаботиться о нем

В Петербурге женщина оставила младенца в ТРК с просьбой позаботиться о нем
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: PhotoChowk / Shutterstock / Fotodom  

В районе Рыбацкое в Санкт-Петербурге женщина оставила в торгово-развлекательном комплексе (ТРК) «Порт Находка» младенца с письменной просьбой позаботиться о нем. Об этом пишет «Фонтанка».

Как выяснило российское издание, брошенного ребенка в коляске заметили на одном из этажей. На вид малышу два-три месяца. Рядом с мальчиком нашли записку.

Служба безопасности просмотрела записи камер наблюдения и узнала, что в здание ребенка принесла женщина. Сейчас ее поисками занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Как утверждает «Фонтанка», женщина с ребенком приехали к ТРК на автомобиле салатового цвета. Машина зарегистрирована на 35-летнюю жительницу Петербурга.

Ранее сообщалось, что жительница Таганрога бросила тело сына в городской наливайке. Предположительно, россиянка могла избить мальчика во время празднования своего дня рождения.

ЖЗЛ
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