Российские войска взяли в полукольцо ВСУ на купянском направлении

Ганчев заявил, что ВС России взяли в полукольцо ВСУ на купянском направлении

Российские войска взяли в полукольцо бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

По его словам, военнослужащие РФ давят подразделения ВСУ на указанном направлении. «На нескольких участках фронта ВСУ находятся практически в полукольце», — сказал он.

Ганчев отметил, что зона контроля российских сил расширяется вдоль реки Оскол, а также в сторону Купянска.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил об ослаблении ВСУ в Харьковской области после ударов российской армии в районах населенных пунктов Песчаное, Надия, Лозовая, Глушковка, Двуречная, Купянск, Копанки, Загрызово и Зеленый Гай. По его словам, украинские силы понесли потери в живой силе и технике.