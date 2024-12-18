Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:07, 18 декабря 2024Бывший СССР

Российские войска взяли в полукольцо ВСУ на купянском направлении

Ганчев заявил, что ВС России взяли в полукольцо ВСУ на купянском направлении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские войска взяли в полукольцо бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

По его словам, военнослужащие РФ давят подразделения ВСУ на указанном направлении. «На нескольких участках фронта ВСУ находятся практически в полукольце», — сказал он.

Ганчев отметил, что зона контроля российских сил расширяется вдоль реки Оскол, а также в сторону Купянска.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил об ослаблении ВСУ в Харьковской области после ударов российской армии в районах населенных пунктов Песчаное, Надия, Лозовая, Глушковка, Двуречная, Купянск, Копанки, Загрызово и Зеленый Гай. По его словам, украинские силы понесли потери в живой силе и технике.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского назвали Орбана «гонцом Путина». Так Киев ответил на призыв венгерского премьера к перемирию

      Названа цена самой дешевой комнаты в Петербурге

      Владельцев iPhone предупредили о двух уловках мошенников

      Россиянам раскрыли правила выбора качественной красной рыбы

      Литва запланировала увеличить оборонные расходы к 2030 году

      Кендалл Дженнер снялась в нижнем белье для рекламы модного бренда

      Помет летучих мышей погубил двух наркозависимых мужчин

      На Украине выпустили детские комиксы о Бандере

      Пьяный украинский психиатр решил снести орех экскаватором и пострадал

      Пассажиры сошедшего с рельсов поезда под Мурманском получат компенсации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше