Российского военного осудили на пять лет за уклонение от службы

В Абакане суд приговорил к 5 годам военного за уклонение от службы

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военного Ендана Салчака за временное уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным суда, 25 мая военнослужащий решил отдохнуть от обязанностей и побыть с близкими. Он не вернулся из отпуска. 4 сентября Салчак все-таки прибыл по вызову в военную комендатуру.

Россиянин будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее в Абакане российскому военнослужащему Федору Эникпену дали пять лет колонии за уклонение от службы.