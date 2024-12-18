Российского военного осудили на пять лет за уклонение от службы

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военного Ендана Салчака за временное уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.
По данным суда, 25 мая военнослужащий решил отдохнуть от обязанностей и побыть с близкими. Он не вернулся из отпуска. 4 сентября Салчак все-таки прибыл по вызову в военную комендатуру.
Россиянин будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Ранее в Абакане российскому военнослужащему Федору Эникпену дали пять лет колонии за уклонение от службы.