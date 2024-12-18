Сирии без Асада предрекли потерю государственности

Посол Озеров: Сирия может потерять государственность после смены власти

Сирия может потерять государственность после смены власти в стране. Об этом заявил сопредседатель «Хакимовского клуба» с российской стороны, чрезвычайный и полномочный посол России в Молдавии Олег Озеров, сообщает РИА Новости.

«Мы увидели, что Сирия сейчас находится на грани исчезновения как государство, потому что речь идет не просто о том, что сменился режим, но есть неопределенность в отношении будущего этой страны», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что после снятия с себя полномочий президента Башара Асада Сирия может потерять не только независимость, но и свою государственность. По его словам, смена власти в Сирии является только началом большого процесса на Ближнем Востоке, учитывая действия Израиля по расширению своих границ в районе Голанских высот.

Посол также отметил, что государственность могут утратить и другие ближневосточные страны, которые находятся в «очень хрупком состоянии».

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не хотят, чтобы стороны конфликта в Сирии начали использовать ситуацию в стране для своих целей. Он уточнил, что стороны не должны пользоваться текущей нестабильной ситуацией для продвижения своих нарративов.

