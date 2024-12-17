США предостерегли другие страны от использования ситуации в Сирии в своих интересах

В Госдепе предостерегли страны от использования ситуации в Сирии

В США не хотят, чтобы стороны конфликта в Сирии начали использовать ситуацию в стране для своих целей и интересов, заявил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер на брифинге. Трансляцию вел C-SPAN.

«Мы не хотим, чтобы какая-либо сторона воспользовалась текущей нестабильной ситуацией для продвижения своих нарративов», — сказал он.

Ранее профессор Джеффри Сакс выразил мнение о том, что территориальную целостность Сирии сохранить не удастся. В интервью журналисту Такеру Карлсону он рассказал, что страну разделят на куски. «Это место просто будет полем битвы на годы вперед», — спрогнозировал эксперт.

Он добавил, что ответственность за падение в Дамаске правительства президента Башара Асада прежде всего несет Израиль. По его словам, Израиль направляет внешнюю политику США в отношении Ближнего Востока и Северной Африки.