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22:22, 17 декабря 2024Мир

США предостерегли другие страны от использования ситуации в Сирии в своих интересах

В Госдепе предостерегли страны от использования ситуации в Сирии
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Joshua Roberts / Reuters

В США не хотят, чтобы стороны конфликта в Сирии начали использовать ситуацию в стране для своих целей и интересов, заявил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер на брифинге. Трансляцию вел C-SPAN.

«Мы не хотим, чтобы какая-либо сторона воспользовалась текущей нестабильной ситуацией для продвижения своих нарративов», — сказал он.

Ранее профессор Джеффри Сакс выразил мнение о том, что территориальную целостность Сирии сохранить не удастся. В интервью журналисту Такеру Карлсону он рассказал, что страну разделят на куски. «Это место просто будет полем битвы на годы вперед», — спрогнозировал эксперт.

Он добавил, что ответственность за падение в Дамаске правительства президента Башара Асада прежде всего несет Израиль. По его словам, Израиль направляет внешнюю политику США в отношении Ближнего Востока и Северной Африки.

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