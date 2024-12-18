Стоимость елки Волочковой оценили

Дизайнер Елисина: Волочкова украсила дом к Новому году более чем за 1 млн рублей

Балерина Анастасия Волочкова украсила дом к Новому году более чем за миллион рублей. Стоимость ее елки и другого праздничного декора оценила дизайнер Мария Елисина, пишет Telegram-канал «Звездач».

Волочкова поставила в подмосковном доме две искусственные елки высотой около трех с половиной метров. По словам эксперта, цена каждой составляет около 70-80 тысяч рублей, а общая сумма, отданная за декоративное оформление, — около 200 тысяч. Работа профессиональных флористов стоила звезде 100-150 тысяч рублей, отметила Елисина.

Особый акцент в оформлении дома балерины сделан на декор перил, для которого использовался высококачественный искусственный лапник. Дизайнер подсчитала, что общие затраты на него составили приблизительно 60 тысяч рублей. За декор занавесок и других элементов Волочкова выложила еще около 200 тысяч рублей.

Днем ранее певица Анна Семенович заявила, что выступает против вырубки живых елей к Новому году.