Анна Семенович осудила срубающих живые елки к Новому году людей

Анна Семенович высказалась против живых новогодних елок в домах

Певица Анна Семенович призналась, что против вырубки живых елок к Новому году. Об этом она рассказала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я вообще не любитель настоящих елок, мне их очень жалко. Люди их рубят, чтобы они месяц постояли порадовали нас, а это живое дерево», — заявила Семенович. Она показала собственную искусственную ель, которую уже нарядила к празднику. Артистка отметила, что такое дерево ничуть не хуже настоящего.

Семенович добавила, что настоящие елки можно наряжать на улице или в лесу, но не дома. По ее словам, заниматься вырубкой деревьев ради праздника — глупо.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров установил у себя дома пятиметровую новогоднюю ель за 1,5 миллиона рублей.