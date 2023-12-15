Киркоров поставил дома елку за 1,5 миллиона рублей

Певец Киркоров установил дома пятиметровую новогоднюю ель за 1,5 миллиона рублей

Российский певец Филипп Киркоров установил у себя дома пятиметровую новогоднюю ель, сообщают «Известия» со ссылкой на декоратора и директора компании «Елочки в дом» Ольга Губенко.

Стоимость новогоднего убранства звезды специалист оценила в диапазоне от 1,2 до 1,5 миллиона рублей. В стоимость входят как сама ель, так и игрушки и декор интерьера. Новогоднее дерево, по оценкам, стоит около полумиллиона рублей. Также на лестнице певца повесили хвойные гирлянды, а интерьер украсили множеством лампочек. По словам декоратора, в доме оказалось «больше семи километров гирлянд плюс сотни игрушек, многие из которых ручной работы».

Интерьер также украсили красными, золотыми и белыми шарами. Установкой декораций занималась команда из семи человек, на работу ушло семь дней.

В доме певицы Ольги Бузовой елка оказалась не такой дорогой — она стоила всего 270–300 тысяч рублей. Дерево также украсили красными, золотыми и белыми шарами.

Согласно опросу «Росгосстраха» и Cozy Home, россияне в основном потратят на украшения к Новому году от тысячи до трех тысяч рублей. Отмечается, что большинство россиян предпочитают наряжать искусственную ель, а также покупают елочные украшения, открытки и сувениры.