Названа нужная россиянам сумма для украшения дома к Новому году

«Росгосстрах»: 37% россиян потратят на украшение дома к Новому году до трех тысяч рублей

Большая часть россиян потратит на украшения к Новому году от тысячи до трех тысяч рублей. Нужную гражданам для праздничного оформления дома сумму назвали «Росгосстрах» и Cozy Home, результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Уложиться в такой бюджет планируют 37 процентов из 2,7 тысячи участников опроса. Еще 25 процентов рассчитывают потратить на декор от трех до пяти тысяч рублей, 20 процентов — до тысячи рублей. При этом 61 процент респондентов предпочитают, чтобы новогодних украшений было мало, а 29 процентов, наоборот, хотят видеть в доме как можно больше праздничных атрибутов. Еще шесть процентов обходятся одной елкой.

72 процента опрошенных наряжают искусственную ель, а восемь процентов заменяют ее другими украшениями. 63 процента респондентов покупают символы Нового года, из них 31 процент приобретают их каждый год. Самыми популярными товарами с символами стали новогодние украшения (57 процентов), сувениры (52 процентов) и календари (32 процента).

Основатель сети магазинов Cozy Home отметил, что спрос на новогодние товары увеличивается год к году. Согласно прогнозам, в 2022 году прирост в данной категории составит 30 процентов по сравнению с 2021 годом. «Традиционно пик приходится на последние две недели декабря, но по аналитике продаж мы видим, что праздничный ассортимент становится востребован из года в год все раньше», — добавил эксперт.

Ранее в декабре россиянам назвали способ сэкономить на подготовке жилья к празднику. По словам дизайнера интерьера Елены Юрченко, сберечь средства на новогоднем декоре можно с помощью старых винтажных украшений и шишек.