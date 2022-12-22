Россиянам назвали бюджетные способы украсить квартиру к Новому году

Дизайнер Юрченко: сэкономить на новогоднем декоре можно с помощью старых украшений

Сэкономить на новогоднем декоре можно с помощью старых винтажных украшений и шишек. Бюджетные способы подготовить квартиру к празднику россиянам назвала дизайнер интерьера Елена Юрченко, сообщает News.ru.

По словам эксперта, винтажные украшения считаются трендом в дизайне. Их посоветовали поискать у родственников. «Также можно вырезать флажки из бумаги и попросить детей что-то на них нарисовать, а еще на елку можно повесить старые бусы», — рассказала дизайнер.

Специалист рекомендовала сделать подставки для свечей из маленьких веток, шишек или покрасить в золотой цвет грецкие орехи. Что касается елки, то дерево посоветовали украсить цветами или бантами. Стоит обратить внимание на игрушки в одной гамме.

Ранее аналитики Московского кредитного банка (МКБ) пришли к выводу, что в 2022 году россияне стали больше тратить на ремонт — объем расходов на соответствующие категории товаров и оплату работы бригад специалистов вырос почти на треть (на 28 процентов) за неполные 11 месяцев.