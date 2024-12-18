Создан интерфейс для имитации вкусов и запахов

PNAS: умный «леденец» позволит ощущать вкусы и запахи в виртуальном пространстве

Международная группа ученых создала гаджет, который может имитировать вкусы и запахи с помощью гелей и электричества. Изобретение было описано в журнале PNAS.

Специалисты Городского университета Гонконга (Китай) и Токийского университета (Япония) работали над созданием интерфейса, с помощью которого пользователь мог бы ощутить определенный вкус. По их мнению, девайс пригодится при использовании в виртуальной реальности и метавселенных. Они разработали умный «леденец», способный имитировать множество вкусов и запахов.

Устройство имеет несколько резервуаров, заполненных гелями. Гели созданы на основе пищевых химикатов, которые при смешивании со слюной имитируют различные вкусы и запахи. Ученые объяснили, что успешная имитация происходит в момент, когда через гель пропускается заряд электрического тока.

Специалистам удалось успешно воспроизвести несколько вкусов — на данный момент это соль, сахар, вишня, лимонная кислота, зеленый чай, маракуйя, грейпфрут, дуриан и молоко. Несмотря на успех, инженеры признали, что интерфейс нуждается в улучшении: так, гели сохраняют вкусовые свойства в течение часа после первого применения.

Весной 2022 года японские ученые представили умные палочки для еды, которые имитируют вкус соли с помощью тока. По их словам, изобретение может оказаться полезным для тех, кто стремится ограничить потребление соли.