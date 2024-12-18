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00:38, 18 декабря 2024Мир

Трамп получил необходимое количество голосов выборщиков для победы на выборах

CNN: Трамп получил 304 голоса выборщиков для официальной победы на выборах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Избранный американский лидер Дональд Трамп получил необходимое количество голосов выборщиков для официального утверждения своей победы на президентских выборах, передает телекомпания CNN.

По данным журналистов, решающим моментом стало присуждение Трампу 40 голосов выборщиков от штата Техас во время заседания во вторник. Несмотря на наибольшее количество голосов на выборах 5 ноября, победа Трампа была формально подтверждена в рамках конституционного процесса голосования коллегии выборщиков.

На данный момент Трамп набрал 304 голоса при необходимых 270. Его соперница от Демократической партии Камала Харрис — 167.

Ранее агентство Associated Press спрогнозировало, что Дональд Трамп победил на выборах США, набрав 312 голосов выборщиков.

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