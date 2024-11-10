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06:29, 10 ноября 2024Мир

В США спрогнозировали окончательные итоги выборов президента

Прогноз АР: Трамп выиграл выборы с 312 голосами выборщиков, у Харрис 226 голосов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп победил на выборах США, набрав 312 голосов выборщиков. Такой прогноз дало агентство Associated Press.

Конкурент Трампа, действующий вице-президент Камала Харрис сумела заручиться 226 голосами. При этом отмечается, что напротив фамилии Трампа поставили голоса 50,5 процента избирателей, за Харрис проголосовали 48,0 процентов американцев.

Ранее аналитик Алан Мендозу объяснил, что Харрис продемонстрировала свою оторванность от реальности. По его словам, привлечение звезд к ее предвыборной кампании вызвало у избирателей раздражение.

После того, как Харрис признала свое поражение на выборах, сторонники Демократической партии США обвинили действующего президента США Джо Байдена в проигрыше Харрис. Основная претензия демократов заключается в том, что партия лгала о состоянии здоровья Байдена вплоть до его дебатов с Трампом, и Харрис заменила его всего за три месяца до окончания предвыборной гонки.

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