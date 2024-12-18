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07:00, 18 декабря 2024Ценности

Трусы напоказ назвали трендом зимы

Vogue посоветовал зимой носить выставленные напоказ трусы
Алина Гостева
Алина Гостева
Колин Джонс

Колин Джонс. Фото: Daniel Zuchnik / Getty Images

Редакторы французской версии Vogue дали советы, как выглядеть стильно текущей зимой. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Эксперты порекомендовали не экономить на украшениях и аксессуарах, в том числе декорировать сумки с помощью разнообразных подвесок. В то же время следует присмотреться к оригинальным головным уборам, например бейсболкам, оформленным вышивкой, булавками и бусинами.

Кроме того, деталью трендового образа журналисты назвали выставленное напоказ нижнее белье. Так, можно сочетать трусы с кружевом или в спортивном стиле с брюками с заниженной талией.

В сентябре российский стилист Александр Рогов также назвал образы с нижним бельем напоказ грядущим трендом.

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