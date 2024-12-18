Трусы напоказ назвали трендом зимы

Vogue посоветовал зимой носить выставленные напоказ трусы

Редакторы французской версии Vogue дали советы, как выглядеть стильно текущей зимой. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Эксперты порекомендовали не экономить на украшениях и аксессуарах, в том числе декорировать сумки с помощью разнообразных подвесок. В то же время следует присмотреться к оригинальным головным уборам, например бейсболкам, оформленным вышивкой, булавками и бусинами.

Кроме того, деталью трендового образа журналисты назвали выставленное напоказ нижнее белье. Так, можно сочетать трусы с кружевом или в спортивном стиле с брюками с заниженной талией.

В сентябре российский стилист Александр Рогов также назвал образы с нижним бельем напоказ грядущим трендом.