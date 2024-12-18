Убийство инспектора МАДИ в парке Зарядье квалифицировали как теракт

ТАСС: следствие квалифицировало убийство инспектора МАДИ в Зарядье как теракт

Следствие по завершении расследования убийства инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) в парке Зарядье 31 декабря 2022 года квалифицировало деяние как теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бойцу смешанных единоборств (ММА) Ламберду Ахьядову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) вынесли обвинение по статье 205 УК РФ («Теракт»). Его также обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), применении силы к полицейскому (статья 318 УК РФ) и участии в террористической деятельности (часть 3 статьи 205,5 УК РФ).

По версии следствия, фигурант хотел вступить в террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России), он был завербован в Турции. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Следователи считают, что Ахьядов хотел завладеть табельным оружием полицейского, чтобы устроить стрельбу в парке Зарядье, где вечером в канун Нового года находилось много людей. В темное он перепутал инспектора МАДИ с правоохранителем из-за форменной одежды и не успел довести замысел до конца.

Подозреваемого задержали 1 января 2022 года. Отмечается, что он оказал сопротивление, распылив в сторону полицейского газовый баллончик. Также сообщается, что у мужчины нет постоянного места жительства и официального трудоустройства, он женат, имеет двоих малолетних детей. За карьеру в ММА он провел на ринге 14 поединков, последний — в декабре 2019 года.

Тверской районный суд Москвы заключил Ахьядова под стражу 2 января 2022 года. Известно, что мужчина нанес сотруднику МАДИ не меньше 16 ранений в область жизненно важных органов. Тогда ему было предъявлено обвинение по пункту «и» части 2 статьи 105 УК («Убийство из хулиганских побуждений»).

