Убившего сотрудника МАДИ под Парящим мостом в «Зарядье» арестовали

Суд арестовал мужчину, который убил сотрудника МАДИ под Парящим мостом в «Зарядье»

Мужчину, который зарезал инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) под Парящим мостом в «Зарядье», арестовал Тверской районный суд Москвы. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«С учетом позиции Тверской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 28-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля 2023 года. В судебном заседании мужчина пояснил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Известно, что мужчина нанес сотруднику МАДИ не меньше 16 ранений в область жизненно важных органов. Ему предъявлено обвинение по пункту «и» части 2 статьи 105 УК («Убийство из хулиганских побуждений»).

Об убийстве сотрудника МАДИ ранее сообщил телеканал РЕН ТВ. По его данным, мужчина снимал на камеру припаркованные автомобили, когда к нему подошел неизвестный и попросил прервать съемку. После этого между ними возникла ссора, и злоумышленник зарезал инспектора.