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20:34, 31 декабря 2022Силовые структуры

Сотрудника МАДИ убили под Парящим мостом в «Зарядье»

Источник РЕН ТВ сообщил об убийстве под Парящим мостом в «Зарядье» сотрудника МАДИ

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Сотрудник МАДИ был убит под Парящим мостом в московском парке «Зарядье». Об этом в субботу, 31 декабря, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По информации собеседника телеканала, мужчина снимал на камеру припаркованные автомобили, когда к нему подошел неизвестный и попросил прервать съемку. Тогда между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес сотруднику МАДИ 16 ножевых ранений.

Уточняется, что сотрудники Росгвардии задержали убийцу по горячим следам.

Ранее сообщалось, что 35-летний российский уголовник учинил в баре Междуреченска расправу над двумя девушками.

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Варвара Кошечкина
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