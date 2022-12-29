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19:43, 29 декабря 2022Силовые структуры

Российский уголовник учинил в баре расправу над двумя девушками

В Междуреченске россиянин изрезал ножом знакомую и девушку-бармена

Кадр: телеграм-канал «Mash Siberia»

В Кузбассе полиция разбирается в обстоятельствах расправы над двумя девушками в местном баре. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным издания, ЧП произошло в питейном заведении города Междуреченск, где 35-летний обвиняемый распивал алкоголь со своей спутницей. Женщина решила прекратить застолье и собралась уходить, тогда злоумышленник схватил нож и напал на нее со спины. Два удара пришлись в руки и в грудь. Затем он атаковал барменшу. Злоумышленник нанес девушке шесть ножевых ранений в шею. Обе жертвы нападения в больнице. Барменша в реанимации.

Злоумышленник сбежал с места преступления, но был задержан дома. Выяснилось, что ранее он уже был судим за причинение смерти по неосторожности, тяжкий вред здоровью и побои.

10 ноября сообщалось, что в Магадане мужчина убил своего знакомого, а после взял в заложницы девушку.

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Владимир Седов
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