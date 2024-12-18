В Европе сделали заявление о противостоянии с Россией

Глава МИД Австрии Шалленберг: ЕС находится с Россией в противостоянии

Европейский союз (ЕС) находится в противостоянии с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью dear Standard.

При этом он подчеркнул, что речь идет не о войне «в классическом понимании международного права». Министр также обвинил Россию в попытках «подрыва общества». По его словам, для этих целей она использует европейские свободы — соцсети, свободу собраний и свободу выражения мнений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент изменений в отношениях с Европой не предвидится. Он объяснил это тем, что европейские страны «дали на откуп США свою самостоятельность».