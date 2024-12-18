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17:24, 18 декабря 2024Россия

В России назвали приоритетные цели армии на 2025 год

Депутат Красов назвал вопрос СВО приоритетной целью для ВС РФ в 2025 году
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Выполнение задач специальной военной операции (СВО) будет приоритетной целью для Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ), считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Что касается 2025 года, то задачи будут определены верховным главнокомандующим. Все граждане Российской Федерации ждут победы в ходе СВО. Я думаю, основной вопрос будет уделен СВО, вне всякого сомнения, поддержке наших военнослужащих, членов их семей. Это, наверное, приоритетные задачи на 2025 год», — сказал депутат.

Также парламентарий согласился с оценкой главы Генштаба России Валерия Герасимова об итогах 2024 года на фронте.

«Я полностью согласен с докладом начальника Генштаба. Все задачи, которые ставил президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий перед Вооруженными силами Российской Федерации, выполнены», — добавил он.

18 декабря глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что все задачи, которые руководство страны ставило перед военными на 2024 год, были выполнены. Он также надеется, что все последующие задачи будут выполнены. По его словам, за последние годы российские военные накопили большой практический опыт ведения боевых действий.

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