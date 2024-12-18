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13:38, 18 декабря 2024Россия

В Генштабе заявили о «безусловном» достижении всех целей СВО

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов: цели СВО, безусловно, будут достигнуты
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Григорий Сысоев / POOL / ТАСС

Цели специальной военной операции (СВО) на Украине будут достигнуты, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Об этом сообщает Минобороны в своем Telegram.

По его словам, за последние годы российские военные накопили большой практический опыт ведения боевых действий различными формированиями. Помимо этого, уже успели отличиться авиация и войска ПВО.

Российская армия все еще развивается. Глава Генштаба указал, что, в частности, идет обновление военной техники и растет уровень подготовки командного состава и подразделений.

«Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты, — заверил Герасимов. — У нас имеется четкое понимание возможностей потенциального противника, его тактики действий на поле боя, сильных и слабых сторон техники западного производства».

Ранее глава Генштаба рассказал про Курскую область. Он отметил, что продвижение украинских войск в российском регионе уже остановлено. По данным Герасимова, Украина не смогла добиться своих целей вторжением в Курскую область. «Целью этой провокации является информационный эффект для западных спонсоров. Киев рассчитывал на оттягивание резервов российских войск с Донбасса, но этого не произошло», — заявил начальник Генштаба.

Тем временем Герасимов подметил, что с СВО Украина потеряла около миллиона своих бойцов. Он добавил, что Киев также лишился около 20 тысяч танков и бронемашин, свыше 19,5 тысячи единиц полевой артиллерии. Также российские военные уничтожили более 1,5 тысячи установок систем залпового огня противника.

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