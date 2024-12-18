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18:25, 18 декабря 2024Мир

В МИД заявили о саморазоблачительной реакции Запада на теракт в отношении Кириллова

Рябков: Запад саморазоблачительно отреагировал на теракт в отношении Кириллова
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Реакция Запада на теракт в отношении генерал-лейтенанта Игоря Кириллова была саморазоблачительной. Об этом заявил в ходе дискуссии международного клуба «Валдай» ззаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Это огромная потеря и трагизм, мы скорбим вместе с родными и близкими Кириллова», — сказал он.

По словам дипломата, то как Запад отреагировал на данную трагедию было саморазоблачительно. Это подтвердило, что западные страны делят террористов на тех, которым можно все, и на каких-то абстрактных жуликов.

Замглавы МИД также подчеркнул, что исполнители и заказчики теракта должны быть найдены и понести кару.

Ранее официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел заявила, что ведомство отказывается комментировать и осуждать теракт в отношении Кириллава. Она добавила, что необходимо проводить различие между гражданскими лицами и комбатантами.

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